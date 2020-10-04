Экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин стал заместителем главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу благодаря своему плитическому и управленческому опыту. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак

«Меня уже тошнит на этих украинских горках». Сивохо об увольнении Фокина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Витольд Фокин, выступая перед депутатами Рады, заявил, что не видит доказательств «войны». России и Украины. Его слова вызвали бурную реакцию у противников мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам Ермака, ТКГ — это консультационная площадка, а не представительство государства. Члены ТКГ работают на общественных началах, и вырабатывают решения, которые потом могут получить юридическое и политическое одобрение.

«Но возникла ситуация, когда слова и заявления Витольда Фокина имели публичный характер и, безусловно, не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Поэтому президентом было принято решение — исключить Фокина из ТКГ», — рассказал Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 1 октября. в годовщину его увольнения с поста премьера в 1992 году.