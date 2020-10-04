«Ночью ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильно напряженной. Особо напряженной — на южном участке. Анализ действий противника показывает, что он готовится перейти в наступление», — говорится в сообщении.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах приграничных районов, после чего ВС Азербайджана перешли в наступление.
Накануне Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль семь сел в районах, прилегающих к Карабаху.
Ранее президенты Франции, США и России призвали стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это призыв неприемлемым.