В ночь на 4 октября ситуация на линии разграничения в Нагорном Карабахе была стабильно напряженной, однако по имеющейся информации можно судить о том, что армия Азербайджана готовится к перейти в наступление. Об этом сообщила Армия обороны Карабаха в Facebook

«Ночью ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильно напряженной. Особо напряженной — на южном участке. Анализ действий противника показывает, что он готовится перейти в наступление», — говорится в сообщении.

Турко-казаки. Как Азербайджан прирос союзником и почему это навредит Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Накануне Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль семь сел в районах, прилегающих к Карабаху.

Ранее президенты Франции, США и России призвали стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это призыв неприемлемым.