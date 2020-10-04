По его словам, для каждого члена по-прежнему лидером по-прежнему является президент Зеленский.
«Они по-прежнему на сто процентов доверяют этому человеку. И он сегодня является тем человеком, вокруг которого существует монолитность этой партии… Есть украинское общество и есть один человек, которому поверили эти люди, которые собрались в партию "Слуга народа" и которая сформировала большинство», рассказал Ермак.
Политолог Руслан Бортник в эфире интернет-канала PolitWera заявил, что рейтинги Петра Порошенко и его «Европейской солидарности» растут, так как руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским проводит непоследовательную политику.