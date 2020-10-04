Партия «Слуга народа» пришла к власти, потому что президентом Украины стал Владимир Зеленский. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак

Руслан Бортник: Отставка Фокина серьезно повлияет на исход местных выборов © Facebook, Ruslan Bortnik

«Они по-прежнему на сто процентов доверяют этому человеку. И он сегодня является тем человеком, вокруг которого существует монолитность этой партии… Есть украинское общество и есть один человек, которому поверили эти люди, которые собрались в партию "Слуга народа" и которая сформировала большинство», рассказал Ермак.

Политолог Руслан Бортник в эфире интернет-канала PolitWera заявил, что рейтинги Петра Порошенко и его «Европейской солидарности» растут, так как руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским проводит непоследовательную политику.