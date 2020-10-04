Президент США Дональд Трамп, у которого выявили коронавирус, самостоятельно передвигается по медицинскому кабинету и накануне большую часть дня работал. Об этом рассказал лечащий врач хозяина Белого дома Шон Конли, передает 4 октября «Интерфакс»

Марков объяснил, почему ни Трамп, ни Байден не будут вмешиваться в украинскую политику © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Дональда Трампа госпитализировали в военный госпиталь имени Уолтера Рида.

«Мне нужно вернуться, потому что нам по-прежнему нужно делать Америку снова великой. Мы многого добились в этом направлении, однако многое еще предстоит совершить», — сказал Трамп в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

Коронавирус нашли также у супруги президента США Мелании Трамп и помощников главы государства Ника Луны и Хоуп Хикс.