Повышенной температуры у Трампа нет, медики оценивают его состояние с осторожным оптимизмом. Однако, по словам Конли, опасность сохраняется.
Дональда Трампа госпитализировали в военный госпиталь имени Уолтера Рида.
«Мне нужно вернуться, потому что нам по-прежнему нужно делать Америку снова великой. Мы многого добились в этом направлении, однако многое еще предстоит совершить», — сказал Трамп в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.
Коронавирус нашли также у супруги президента США Мелании Трамп и помощников главы государства Ника Луны и Хоуп Хикс.