Марков объяснил, почему ни Трамп, ни Байден не будут вмешиваться в украинскую политику
Марков объяснил, почему ни Трамп, ни Байден не будут вмешиваться в украинскую политику
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Повышенной температуры у Трампа нет, медики оценивают его состояние с осторожным оптимизмом. Однако, по словам Конли, опасность сохраняется.

Дональда Трампа госпитализировали в военный госпиталь имени Уолтера Рида.

«Мне нужно вернуться, потому что нам по-прежнему нужно делать Америку снова великой. Мы многого добились в этом направлении, однако многое еще предстоит совершить», — сказал Трамп в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

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