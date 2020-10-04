Киевскому режиму удалось избежать полного разгрома и капитуляции в Донбассе, что дает повод украинским политикам и радикалам требовать пересмотра минских соглашений, сказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру 3 октября

«Украина проиграла битвы на Донбассе, но не проиграла войну. Это поражение не было абсолютным, вслед за этим поражением не последовала капитуляция или признание своего поражения. Поэтому мы можем сказать, что эта война не завершена, нет конкретного результата этой войны», — констатировал эксперт.

Это, по его словам, позволяет украинским политикам и радикально настроенной части общества апеллировать к пересмотру Минских договоренностей и военному восстановлению территориальной целостности Украины.

Что будет с республиками Донбасса? Краткая история конфликта и сценарии развития © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк здесь.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.

Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.