По его словам, викинг — это не профессия, не род занятий и не национальность, социальный статус.
Так называли младших сыновей, которым ввиду дефицита пахотных угодий в Скандинавии не досталось земельных наделов, викинги это люди, ушедшие из рода и отправившиеся искать счастье и новые земли за море, полагает Мартьянов.
Ультраправые же обращают внимания на единственный аспект той эпохи — сакрализацию войны, констатировал пасатель.
«Случись Эрику Рыжему, Лейфуру Эриксону или Рагнару Лодброку (известные исторические персонажи Скандинавии — ред.)оказаться в наших временах и увидеть такого рода "косплееров", они бы, во-первых, сперва ничего не поняли, а, во-вторых, покрутили бы пальцем у виска: у этих людей всё есть, дом, хорошая еда, всё необходимое для спокойной и безбедной жизни. Так зачем они пытаются изобразить из себя тех, кем ну никак не являются — искателей новых земельных наделов из VIII-IX веков?», — заключил он.
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