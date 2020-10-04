Современные неонацисты видят свое родство со средневековыми скандинавскими викингами исключительно из-за собственной безграмотности, рассказал писатель-фантаст Андрей Мартьянов в интервью изданию Украина.ру 3 октября

Британская пресса увидела в Украине ультраправый беспредел. Муж Ульяны Супрун – связующее звено между StopFake и неонацистами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так называли младших сыновей, которым ввиду дефицита пахотных угодий в Скандинавии не досталось земельных наделов, викинги это люди, ушедшие из рода и отправившиеся искать счастье и новые земли за море, полагает Мартьянов.

Ультраправые же обращают внимания на единственный аспект той эпохи — сакрализацию войны, констатировал пасатель.

«Случись Эрику Рыжему, Лейфуру Эриксону или Рагнару Лодброку (известные исторические персонажи Скандинавии — ред.)оказаться в наших временах и увидеть такого рода "косплееров", они бы, во-первых, сперва ничего не поняли, а, во-вторых, покрутили бы пальцем у виска: у этих людей всё есть, дом, хорошая еда, всё необходимое для спокойной и безбедной жизни. Так зачем они пытаются изобразить из себя тех, кем ну никак не являются — искателей новых земельных наделов из VIII-IX веков?», — заключил он.

Полностью прочитать его интервью можно здесь.