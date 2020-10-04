По его словам, Донбасс в среднесрочной перспективе следует инкорпорировать в состав Российской федерации, а Украину предоставить её судьбе.
«Никак "поступать" с нынешней Украиной сейчас в принципе не следует — стремительная депопуляция, ликвидация индустрии, "феодализация" регионов, тотальное обветшание инфраструктуры и прочие последствия событий 2013-2014 годов сделают свое дело без нашего участия», — полагает он.
Что там будет дальше — никому точно не известно, но любые прогнозы по любым категориям неутешительны, сказал писатель.
По его словам, украинские власти «сделали свой выбор, не станем им мешать — запасемся поп-корном, устроимся в партере, и будем играть роль зрителей, наблюдающих за спектаклем "Государственное самоубийство"».
Полностью прочитать его интервью можно здесь.
В 2014 году, после госпереворота на Украине, Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.
Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.
Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.
Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.
Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.