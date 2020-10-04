Внутренние проблемы Украины столь серьезны, что страна стремительно движется по пути самоуничтожения, рассказал писатель-фантаст Андрей Мартьянов в интервью изданию Украина.ру 3 октября

По его словам, Донбасс в среднесрочной перспективе следует инкорпорировать в состав Российской федерации, а Украину предоставить её судьбе.

«Никак "поступать" с нынешней Украиной сейчас в принципе не следует — стремительная депопуляция, ликвидация индустрии, "феодализация" регионов, тотальное обветшание инфраструктуры и прочие последствия событий 2013-2014 годов сделают свое дело без нашего участия», — полагает он.

Что там будет дальше — никому точно не известно, но любые прогнозы по любым категориям неутешительны, сказал писатель.

По его словам, украинские власти «сделали свой выбор, не станем им мешать — запасемся поп-корном, устроимся в партере, и будем играть роль зрителей, наблюдающих за спектаклем "Государственное самоубийство"».

Что будет с республиками Донбасса? Краткая история конфликта и сценарии развития © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк здесь.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.

Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.