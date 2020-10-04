Представители так называемого российского «либерального лагеря» живут в выдуманном черно-белом мире, а их образ мыслей весьма далек от либерализма как такового, рассказал писатель-фантаст Андрей Мартьянов в интервью изданию Украина.ру 3 октября

По его словам, одни из «либералов» живут в выдуманном черно-белом мире, в котором существуют только «донецкие бандиты и сепаратисты» с одной стороны и «борцы за свободу Украины» с противоположной, отметил он.

Другие побаиваются за карьеру — вдруг потом не пустят в Европу или выгонят из условно «европейских» культурных проектов, добавил Мартьянов.

«Отказываются? Прекрасно, пусть едут во Львов с Винницей, уверен, там их встретят с распростертыми объятиями и может быть даже не будут кидаться гнилыми помидорами», — подытожил писатель.

Что будет с республиками Донбасса? Краткая история конфликта и сценарии развития © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк здесь.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.

Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.