По его словам, одни из «либералов» живут в выдуманном черно-белом мире, в котором существуют только «донецкие бандиты и сепаратисты» с одной стороны и «борцы за свободу Украины» с противоположной, отметил он.
Другие побаиваются за карьеру — вдруг потом не пустят в Европу или выгонят из условно «европейских» культурных проектов, добавил Мартьянов.
«Отказываются? Прекрасно, пусть едут во Львов с Винницей, уверен, там их встретят с распростертыми объятиями и может быть даже не будут кидаться гнилыми помидорами», — подытожил писатель.
Полностью прочитать его интервью можно здесь.
В 2014 году, после госпереворота на Украине, Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.
Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.
Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.
Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.
Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.