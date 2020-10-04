Люди Донбасса сейчас собранные и дисциплинированные, рассказал писатель-фантаст Андрей Мартьянов в интервью изданию Украина.ру 3 октября

«Пусть и медленно, но Донбасс меняется к лучшему — от строительства новых дорог до общего настроения людей», — рассказал Мартьянов.

Из общения со студентами, школьниками, работниками сферы образования, шахтерами он делает вывод, что граждане ДНР производят впечатление людей собранных и дисциплинированных.

По его мнению, это влияние обстановки, в которой регион находится с того момента, как киевский режим развязал против народа Донбасса гражданскую войну.

Миллион ржавых роз. В Донецке гибнет арт-объект мирового значения © Юлия Андриенко ("КП-Донецк") здесь.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.

Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.