«Пусть и медленно, но Донбасс меняется к лучшему — от строительства новых дорог до общего настроения людей», — рассказал Мартьянов.
Из общения со студентами, школьниками, работниками сферы образования, шахтерами он делает вывод, что граждане ДНР производят впечатление людей собранных и дисциплинированных.
По его мнению, это влияние обстановки, в которой регион находится с того момента, как киевский режим развязал против народа Донбасса гражданскую войну.
Полностью прочитать его интервью можно здесь.
В 2014 году, после госпереворота на Украине, Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.
Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.
Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.
Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.
Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.