Уход от так называемой многовекторности в белорусской политике стал главным следствием кризиса в стране, сказал культуролог Сергей Киселев в интервью изданию Украина.ру 3 октября

«Самое главное изменение — это уход от так называемой многовекторности, по крайней мере на словах. Понимание того, что Белоруссия и Россия должны быть союзниками не только на словах, но и на деле», — подчеркнул Киселев.

Заглушить протест. К чему приведет война Лукашенко с оппозиционными СМИ Белоруссии © Facebook, Белорусский портал TUT.BY здесь.

Напомним, после победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.