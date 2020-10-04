Проведение досрочных выборов президента Белоруссии без участия Александра Лукашенко возможно не ранее 2022 года, рассказал культуролог Сергей Киселев в интервью изданию Украина.ру 3 октября

«Реформа Конституции, усиление парламента, правительства, регионов и политических партий должны быть основой для решения политического кризиса мирным, эволюционным путём. Я бы предложил примерной такую последовательность действий», — сказал Киселев.

Так он ответил на вопрос корреспондента о том, как обеспечить легитимный транзит власти в Белоруссии.

По его мнению, в декабре необходимо обнародовать перед Всебелорусским народным собранием проект изменений в Конституцию, в марте следующего года документ должен быть вынесен на голосование.

В сентябре 2021 года следует провести выборы в органы местного самоуправления и областные советы по частично пропорциональной системе.

После этого в 2022 году возможно будет провести досрочные выборы президента Белоруссии, в которых Лукашенко уже не будет принимать участия, считает Киселев.

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Напомним, после победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.