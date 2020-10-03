По информации издания, это связано с ростом цен на ингредиенты и увеличением себестоимости готовой продукции заводов и пекарен, в том числе из-за постоянного роста цен на энергоресурсы.
Цены на пшеницу с начала года выросли на 40%, рост цен на сливочное масло составил 50%, на 30% выросла стоимость сахара украинского производства.
Давление на производителей оказывает и девальвация гривны.
Частные пекарни уже подняли цены на 25-40%, однако насколько еще вырастут цены, эксперты сказать затрудняются.
Сейчас жители Украины стали потреблять меньше мяса и больше хлеба и картофеля из-за высоких цен и падения доходов граждан.
При этом хлеба в стране с начала лета стали производить на 14% меньше, чем за первое полугодие 2019 года.