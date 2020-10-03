На Украине в ближайшее время стоит ожидать заметного подорожания хлеба и другой хлебобулочной продукции, сообщает fbc.ua 3 октября

По информации издания, это связано с ростом цен на ингредиенты и увеличением себестоимости готовой продукции заводов и пекарен, в том числе из-за постоянного роста цен на энергоресурсы.

Цены на пшеницу с начала года выросли на 40%, рост цен на сливочное масло составил 50%, на 30% выросла стоимость сахара украинского производства.

Святослав Вышинский: украинцы готовы выходить на улицы просто ради куска хлеба © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Частные пекарни уже подняли цены на 25-40%, однако насколько еще вырастут цены, эксперты сказать затрудняются.

Сейчас жители Украины стали потреблять меньше мяса и больше хлеба и картофеля из-за высоких цен и падения доходов граждан.

При этом хлеба в стране с начала лета стали производить на 14% меньше, чем за первое полугодие 2019 года.