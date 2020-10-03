«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны», — сказал Пашинян в обращении к соотечественникам.
По данным армянских военных, в боевые действия на азербайджанской стороне вовлечены сирийские боевики и турецкие спецназовцы, сообщил Пашинян.
Он добавил, что, согласно информации армянской разведки, в разных подразделениях азербайджанской армии руководят боевыми действиями 150 турецких военных.
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.