Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по своим масштабам. Егослова приводит РИА Новости 3 октября

«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны», — сказал Пашинян в обращении к соотечественникам.

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Он добавил, что, согласно информации армянской разведки, в разных подразделениях азербайджанской армии руководят боевыми действиями 150 турецких военных.

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.