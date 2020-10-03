Перед вылетом сборной Украины по биатлону на заграничные сборы у олимпийской чемпионки Виты Семеренко был обнаружен позитивный тест на коронавирус. Об этом 2 октября сообщает Xsport

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Уточняется, что команда утром 2 октября отправилась на сбор в Рупольдинг. Туда полетели: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Екатерина Бех, Юлия Журавок.