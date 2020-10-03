«Накануне вылета спортсмены сдавали обязательный тест на коронавирус. К сожалению, позитивный результат теста выявился у Виты Семеренко. Теперь олимпийская чемпионка вынуждена уйти на самоизоляцию и присоединится к команде после полного выздоровлениЯ» — говорится в материале.
Уточняется, что команда утром 2 октября отправилась на сбор в Рупольдинг. Туда полетели: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Екатерина Бех, Юлия Журавок.