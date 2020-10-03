Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен: без российского присутствия на Южном Кавказе урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном не получится. Об этом политик написал в своем Telegram-канале 3 октября

«Давайте все будем дружить, никакой войны никому не надо. Но решение по Южному Кавказу только одно. Присутствие России. Если там будет Турция — тогда армянам будет плохо. Если армянам на помощь кто-то придет, кроме России, то Азербайджану будет плохо. Нужна нейтральная сторона, а это только русские», — подчеркнул Жириновский.

Он сказал, что кардинальным решением вопроса может стать добровольное вхождение Армении и Азербайджана в состав России.

«Сядьте где-нибудь вместе. На первое поешьте армянский хаш, а на второе азербайджанские люля-кебабы, запьете это все русским клюквенным морсом за то, чтобы у вас был мир. Ведь мы все сегодня связаны по-человечески», — подытожил Жириновский.

Украинская гордость несёт смерть армянам в Карабахе. Как Баку перековал орала на мечи © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Третий вариант — создание российской военной базы в независимом Нагорном Карабахе. По мнению политика, после этого на НКР никто не посмеет нападать и требовать присоединения ни к одной из стран.

Лидер ЛДПР особо отметил, что говорит только о добровольных решениях, согласованных всеми сторонами конфликта.

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.