Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил церковь, построенную в Минском районе на средства российского бизнесмена и мецената Михаила Гуцериева, сообщил Интерфакс 3 октября

В храме, расположена в агрогородке Шершуны, произошла встреча главы государства с предпринимателем-меценатом.

«Хочу, Михаил Сафарбекович, поблагодарить вас не только за этот храм, но и за школу, те производственные помещения, которые вы построили на миллиарды долларов в нашей стране, и продолжаете свое подвижническое дело», — сказал Лукашенко.

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В свою очередь, Гуцериев рассказал, что церковь, которая располагалась неподалеку, в прежние годы была разрушена, о чем узнал Лукашенко.

«Мы проезжали здесь. Сказал: хорошо было бы здесь (несколько населенных пунктов, нет церкви) построить. Напротив школа, каждое утро дети будут ходить и приобщаться к Богу, религии. Колокольный звон — это всегда душу ранит, впечатляет, это очень красиво», — поведал бизнесмен.

По его мнению, место здесь очень значимое, поскольку буквально в 50-70 м — могила танкистов, которые погибли летом 1944-го при освобождении Белоруссии.