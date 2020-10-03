В МИД РФ отвергли обвинения со стороны официальный представителей ФРГ о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией по делу российского блогера Алексея Навального, пишет РИА Новости 3 октября

В российском внешнеполитическом ведомстве также сообщили об отказе МИД ФРГ обеспечить доступ российских дипломатов к Навальному. Кроме того, в ходе состоявшихся на днях в Бундестаге дебатов прозвучали антироссийские выпады, отметили в МИД РФ.

«Обратили внимание, что при воспроизведении немецкими политиками самого высокого ранга очередной порции надуманных и безосновательных обвинений и угроз в адрес нашей страны был упомянут парадоксальный тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией в рамках существующих профильных двусторонних механизмов. Рассматриваем подобные заявления не иначе как откровенную ложь», — цитирует агентство комментарий МИД.

Фактор Навального не сработает. Добыча газа в Европе сокращается, трубопровод «Северный поток–2» будет достроен © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

При этом Москва готова к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с Навальным, подчеркнули в российском МИДе.