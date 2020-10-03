В российском внешнеполитическом ведомстве также сообщили об отказе МИД ФРГ обеспечить доступ российских дипломатов к Навальному. Кроме того, в ходе состоявшихся на днях в Бундестаге дебатов прозвучали антироссийские выпады, отметили в МИД РФ.
«Обратили внимание, что при воспроизведении немецкими политиками самого высокого ранга очередной порции надуманных и безосновательных обвинений и угроз в адрес нашей страны был упомянут парадоксальный тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией в рамках существующих профильных двусторонних механизмов. Рассматриваем подобные заявления не иначе как откровенную ложь», — цитирует агентство комментарий МИД.
Российские дипломаты рекомендовали вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться.
При этом Москва готова к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с Навальным, подчеркнули в российском МИДе.