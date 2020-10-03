Люди собираются в центре города около гостиницы. Среди беженцев много инвалидов, пожилых людей, есть лежачие. Кроме того, среди уезжающих есть беременные женщины и дети.
«Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои. В городе остаются только мужчины, всем остальным лучше уехать», — приводит агентство слова желающих уехать из Карабаха.
Города вдоль линии соприкосновения с азербайджанской армией, такие как Мартакерт, Мартуни, Гадрут, практически опустели, отмечает РИА Новости.
Жители этих населенных пунктов уже покинули республику или перебрались в Степанакерт — единственный город Карабаха, где пока еще частично продолжается повседневная жизнь, работают магазины.
Ранее 3 октября МИД НКР сообщил об очередном обстреле Степанакерта. Один из снарядов взорвался недалеко от центра города, несколько человек получили ранения.
Вечером 2 октября Азербайджан трижды нанес удары по Степанакерту, были разрушены жилые дома, много человек получили ранения, рассказал омбудсмен республики Артак Бегларян.
Ранее в тот же день десять спасателей Карабаха были ранены в результате обстрела Степанакерта артиллерией Азербайджана.
Офис спасательной службы был частично разрушен, изломаны стены, разбиты окна, машины на стоянке повреждены.
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.