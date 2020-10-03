Местные жители, в основном женщины, дети и пенсионеры, покидают столицу непризнанной Нагорно-карабахской республики Степанакерт и выезжают в Армению из-за непрекращающихся обстрелов города, сообщает РИА Новости 3 октября

Люди собираются в центре города около гостиницы. Среди беженцев много инвалидов, пожилых людей, есть лежачие. Кроме того, среди уезжающих есть беременные женщины и дети.

«Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои. В городе остаются только мужчины, всем остальным лучше уехать», — приводит агентство слова желающих уехать из Карабаха.

Украинская гордость несёт смерть армянам в Карабахе. Как Баку перековал орала на мечи © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк РИА Новости.

Жители этих населенных пунктов уже покинули республику или перебрались в Степанакерт — единственный город Карабаха, где пока еще частично продолжается повседневная жизнь, работают магазины.

Ранее 3 октября МИД НКР сообщил об очередном обстреле Степанакерта. Один из снарядов взорвался недалеко от центра города, несколько человек получили ранения.

Вечером 2 октября Азербайджан трижды нанес удары по Степанакерту, были разрушены жилые дома, много человек получили ранения, рассказал омбудсмен республики Артак Бегларян.

Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

Офис спасательной службы был частично разрушен, изломаны стены, разбиты окна, машины на стоянке повреждены.

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.