Неизвестный мужчина, одетый как персонаж комиксов Marvel Халк, разбил звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде. О этом 3 октября сообщает tmz.com

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Стоимость ущерба оценивается более, чем в $5 тысяч. Полиция пока не задержала ни одного подозреваемого, проводится расследование.

Рабочие уже начали восстанавливать поврежденную звезду.

Звезда Трампа на «Аллее славы», которой он удостоился в 2007 году за участие в шоу «Ученик», неоднократно подвергалась нападению вандалов, в частности, ее разрисовывали различными символами. Наиболее серьезный ущерб звезде был нанесен в октябре 2016 года, когда местный житель разбил ее кувалдой. В 2018 году ее также разбили при помощи кирки. Местные активисты публиковали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но городские власти отказались это сделать.