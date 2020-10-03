На Украине уже через 15 лет прекратят выплачивать пенсии, так как у государства на это не будет средств, сказал премьер Денис Шмыгаль в ходе своего выступления перед студентами Львовского политехнического университета. Лекция была опубликована 3 октября на Youtube-канале Кабмина

Выступление главы правительства во Львове состоялось 25 сентября. Сославшись на демографическую ситуацию, он сказал, что недалеком будущем на налоги одного работающего украинца нужно будет содержать двух пенсионеров.

«Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал премьер.

Розенвайн объяснил, почему то, платит Украина пенсионерам, нельзя назвать пенсиями © Украина.ру/Стрингер

Шмыгаль считает, что создание накопительной пенсионной системы должно решить эту проблему.