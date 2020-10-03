Выступление главы правительства во Львове состоялось 25 сентября. Сославшись на демографическую ситуацию, он сказал, что недалеком будущем на налоги одного работающего украинца нужно будет содержать двух пенсионеров.
«Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал премьер.
По его словам, государство сможет платить лишь «небольшую социальную пенсию». Людям придется самостоятельно откладывать себе деньги на старость.
Шмыгаль считает, что создание накопительной пенсионной системы должно решить эту проблему.