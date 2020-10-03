Накануне неизвестный сообщил силовикам о минировании всех электростанций на территории страны и потребовал передать ему $1 миллиард по указанному им адресу.
К Днепровской гидроэлектростанции отправили наряд патрульной полиции, а также следственно-оперативную группу. Во время осмотра взрывоопасных веществ и устройств там не обнаружили.
«Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании сделал житель города Васильевки 1974 года, который в настоящее время находится в больнице. Правоохранители провели неотложный осмотр по месту временного проживания "минера", изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок о минировании», — говорится в материале полиции.
Задержанному грозит лишение свободы на срок до 6 лет.