Правоохранители в Запорожской области задержали мужчину, который сообщил о минировании всех электростанций Украины, передает 3 октября пресс-служба полиции

Под Николаевом подвыпивший мужчина заскучал в ожидании автобуса и «заминировал» два авто © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

К Днепровской гидроэлектростанции отправили наряд патрульной полиции, а также следственно-оперативную группу. Во время осмотра взрывоопасных веществ и устройств там не обнаружили.

«Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании сделал житель города Васильевки 1974 года, который в настоящее время находится в больнице. Правоохранители провели неотложный осмотр по месту временного проживания "минера", изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок о минировании», — говорится в материале полиции.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 6 лет.