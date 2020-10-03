Коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к WiFi будет соседствовать с еще четырьмя: базовым, складом, производственным и стапелем для сборки и обслуживания космических аппаратов.
«Российская орбитальная служебная станция (РОСС) в отличие от Международной космической станции будет летать на орбите с наклонением 71,6 градуса вместо 51,6 градуса, чтобы с нее можно было наблюдать большую часть территории РФ», — пишет агентство.
Модули проектируют на основе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС, выводить их на орбиту планируют ракетами-носителями «Ангара-А5» с космодрома Плесецк или Восточный.
Финансирование на создание новой российской орбитальной станции еще не выделено.
В мае генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года.