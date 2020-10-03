Новая российская орбитальная станция будет содержать отдельный отсек для приема космических туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию первого заместителя генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьева

Коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к WiFi будет соседствовать с еще четырьмя: базовым, складом, производственным и стапелем для сборки и обслуживания космических аппаратов.

«Российская орбитальная служебная станция (РОСС) в отличие от Международной космической станции будет летать на орбите с наклонением 71,6 градуса вместо 51,6 градуса, чтобы с нее можно было наблюдать большую часть территории РФ», — пишет агентство.

Российский космонавт рассказал о встрече с инопланетянами © Пресс-служба Роскосмоса | Пресс-служба Роскосмоса | Перейти в фотобанк

Финансирование на создание новой российской орбитальной станции еще не выделено.

В мае генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года.