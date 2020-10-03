Хорват сообщил через соцсети, что купил себе крутейшее жилье в строящемся доме уровня, который не в каждой столице найти. В качестве плюса он назвал близость к резиденции президента Украины.
«В принципе, незатейливая лобовая реклама. Застройщики, скорее всего, дали хорошие скидки за использование знаменитого имени… Или еще приплатили к квартире… Собственно, условия сотрудничества — это их дела. Прикольней фотографии, которыми проиллюстрирован призыв раскупать роскошные квартиры рядом с Дарио», отмечает Telegram-канал Украина.ру.
В частности, на заднем плане фото с улыбающимся Срной — мусорный бак с оторванной крышкой, у которого видны россыпи мусора.
Судя по всему, этот вид из окна должен создать впечатление, что только теперь футбольный специалист нормально и заживет, отмечают журналисты.