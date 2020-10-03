Днем ранее спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко сказал, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Он поручил депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.
«В Палате представителей осуществляется сбор предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь. В этой связи ждем от вас до 25 октября 2020 года предложения по корректировке конституции Республики Беларусь», — цитирует агентство Андрейченко.
Собранные материалы депутаты обобщат и проанализируют, добавил политик.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что проект новой конституции вынесут на общественное обсуждение перед тем, как провести по ней референдум.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко поддержал идею последнего провести конституционную реформу.