«В Европе будет прочный мир только с Россией, а не против нее», — сказал политик.
Он отметил, что отношения Москвы и Берлина не должны скатиться в «ледниковый период» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кубики добавил, что следует прояснить обстоятельства этого инцидента без преждевременных обвинений, так как это в интересах обеих сторон.
Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву 20 августа. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.