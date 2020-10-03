В Германии заявили о невозможности прочного мира в Европе без России. Такое мнение 3 октября выразил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики от фракции «Свободная демократическая партия», передает РИА Новости

Навальный рассказал, зачем Меркель приезжала к нему в больницу © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он отметил, что отношения Москвы и Берлина не должны скатиться в «ледниковый период» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кубики добавил, что следует прояснить обстоятельства этого инцидента без преждевременных обвинений, так как это в интересах обеих сторон.

Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву 20 августа. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.