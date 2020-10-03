Министр обороны Украины отстранил 7 должностных лиц Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба в связи с крушением в Харьковской области самолета Ан-26. Об этом 2 октября в эфире телеканала «Украина» заявил вице-премьер Украины Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы

Рухнувшему на Украине Ан-26 не дали сесть из-за борта с сыном главы ВВС © Минобороны Украины

Он отметил, что надо было бы отстранить и руководителя университета, однако именно он занимался организационными работами после крушения Ан-26 и в случае его отстранения работа была бы остановлена.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.

По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.