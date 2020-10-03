«У нас есть план-график, работают наши ведущие институты, на сегодняшний день уже выделены необходимые биологические пробы, как носителей, так и добровольцев, чтобы собаки имели возможность работать. Мы находимся приблизительно на середине пути, используем различный биоматериал, и 15 собак кинологического центра начали работать по этому направлению», — рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Из отобранных пятнадцати собак часть уже имеет опыт, который связан с идентификацией онкологических больных.
По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, собаки породы шалайка были выбраны для обучения распознаванию в толпе заболевших коронавирусом из-за их крайне чувствительного обоняния, они смогут в будущем распознавать молекулярные маркеры этого заболевания.
Шалайка — межвидовой гибрид среднеазиатского шакала и ненецкой оленегонной лайки. Порода, признанная всего два года назад, унаследовала от предков острое обоняние и способность работать в очень большом температурном диапазоне — как в лютый мороз, так и в зной. К тому же за счёт небольших размеров и веса животные могут комфортно передвигаться в ограниченных пространствах.