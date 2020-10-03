Пятнадцать специально обученных собак породы шалайка будут искать в аэропортах инфицированных коронавирусом людей. Об этом 2 октября сообщает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Татьяна Голикова.

Из отобранных пятнадцати собак часть уже имеет опыт, который связан с идентификацией онкологических больных.

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, собаки породы шалайка были выбраны для обучения распознаванию в толпе заболевших коронавирусом из-за их крайне чувствительного обоняния, они смогут в будущем распознавать молекулярные маркеры этого заболевания.

Шалайка — межвидовой гибрид среднеазиатского шакала и ненецкой оленегонной лайки. Порода, признанная всего два года назад, унаследовала от предков острое обоняние и способность работать в очень большом температурном диапазоне — как в лютый мороз, так и в зной. К тому же за счёт небольших размеров и веса животные могут комфортно передвигаться в ограниченных пространствах.