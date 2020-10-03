Причиной драки стал конфликт вокруг должности руководительницы учебного заведения.
Учительница, которая устроила драку, около 20 лет возглавляла эту школу, но в 2018 году ее уволили и назначили младшую коллегу, с которой и произошла потасовка.
Причиной драки стал конфликт вокруг должности руководительницы учебного заведения.
Учительница, которая устроила драку, около 20 лет возглавляла эту школу, но в 2018 году ее уволили и назначили младшую коллегу, с которой и произошла потасовка.
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