Две учительницы начальной школы в селе под Ровно подрались прямо во время урока. Об этом 2 октября сообщили в сюжете ТСН

Выпускной под Херсоном завершился массовой дракой родителей и школьников © Стрингер Учительница, которая устроила драку, около 20 лет возглавляла эту школу, но в 2018 году ее уволили и назначили младшую коллегу, с которой и произошла потасовка.