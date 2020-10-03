Все запланированные предвыборные мероприятия с участием президента США Дональда Трампа отложили или перевели в виртуальный формат после того, как он заразился коронавирусом. Об этом 2 октября заявил предвыборный штаб главы Белого дома

Дональд Трамп своим коронавирусом обвалил американские биржи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Билл Степиен.

По его словам, также переносятся или переводятся в удаленный формат мероприятия с участием ближайших родственников Трампа.

«Решения по всем остальным мероприятиям в рамках предвыборной кампании будут приниматься в индивидуальном порядке», — добавил он.

Накануне утром стало известно о заражении американского президента коронавирусом. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Сейчас у президента кашель и температура, у первой леди симптомов нет.