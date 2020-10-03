«Все ранее запланированные мероприятия кампании президента с его участием переводятся в виртуальный формат или временно переносятся на более позднее время», — проинформировал руководитель кампании Билл Степиен.
По его словам, также переносятся или переводятся в удаленный формат мероприятия с участием ближайших родственников Трампа.
«Решения по всем остальным мероприятиям в рамках предвыборной кампании будут приниматься в индивидуальном порядке», — добавил он.
Накануне утром стало известно о заражении американского президента коронавирусом. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Сейчас у президента кашель и температура, у первой леди симптомов нет.