Киев намерен присоединиться к принятым Евросоюзом санкциям против официальных лиц Белоруссии. Об этом 2 октября заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «BBC News Украина»

Слуцкий объяснил, почему санкции ЕС против Белоруссии внушают «осторожный оптимизм» © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Накануне Евросоюз ввел в действие санкции против Белоруссии. Они коснутся 40 белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. При этом президент Александр Лукашенко в санкционный список не вошел.

Белоруссия ввела санкции против Евросоюза в качестве ответной меры. Москва автоматически присоединилась к санкциям республики в отношении стран Запада.