«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом [санкционном] списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, поскольку здесь уже речь идет о вопросе последовательности политики», — сказал министр.
Накануне Евросоюз ввел в действие санкции против Белоруссии. Они коснутся 40 белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. При этом президент Александр Лукашенко в санкционный список не вошел.
Белоруссия ввела санкции против Евросоюза в качестве ответной меры. Москва автоматически присоединилась к санкциям республики в отношении стран Запада.