Украинские спасатели ликвидировали пожар в церкви святого Василия Великого в Ивано-Франковской области, которая была построена в 1850 году. Об этом 2 октября сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание полностью было охвачено огнем. В 21.00 пожар был локализован. В 22.12 — ликвидирован», — говорится в материале ведомства.
К ликвидации пожара привлекали 32 человек личного состава и семь единиц техники.
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