Украинские спасатели ликвидировали пожар в церкви святого Василия Великого в Ивано-Франковской области, которая была построена в 1850 году. Об этом 2 октября сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

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