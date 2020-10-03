Полыхали сотни квадратных метров: под Житомиром на свалке тушат масштабный пожар
Полыхали сотни квадратных метров: под Житомиром на свалке тушат масштабный пожар
© -gregg- / flickr
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание полностью было охвачено огнем. В 21.00 пожар был локализован. В 22.12 — ликвидирован», — говорится в материале ведомства.

К ликвидации пожара привлекали 32 человек личного состава и семь единиц техники.

 