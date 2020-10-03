Марат Баширов: Антироссийские санкции ЕС и США из-за Донбасса никого в России не испугают
Марат Баширов: Антироссийские санкции ЕС и США из-за Донбасса никого в России не испугают
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Ранее сообщалось, что благодаря указу президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей народных республик Донбасса, уже более 130 тысяч жителей ДНР стали полноправными гражданами России. В связи с этим стали высказываться опасение, будто бы это решение приведет к оттоку населения из региона.

«Это личный выбор каждого. Если человеку будет выгодно работать в РФ, он все равно будет держать какую-то недвижимость на территории республик. В аренду ее сдаст или еще как-то распорядится. Если ему будет выгодно работать и там, и там, он будет жить в вахтовом режиме», — считает эксперт.

На самом деле, уверен Баширов, у жителей ДНР/ЛНР с точки зрения экономической свободы и форм заработка гораздо более развязаны руки, чем у жителей Украины, потому что Евросоюз, несмотря на безвизовый режим, сейчас будет более пристально следить за украинскими гражданами.

«Жители Украины ограничены в том, чтобы зарабатывать на территории России, а на территории Евросоюза и подавно. Их там точно никто не ждет. Более того, их там вылавливают, подозревают, что они туда едут зарабатывать», — указал политолог.

Москва же выражает заинтересованность в том, чтобы жители Донбасса работали на территории России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.