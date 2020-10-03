Даже если жителю Донбасса будет выгодно работать на территории РФ, он все равно не потеряет связь с ДНР/ЛНР. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Антироссийские санкции ЕС и США из-за Донбасса никого в России не испугают © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей народных республик Донбасса, уже более 130 тысяч жителей ДНР стали полноправными гражданами России. В связи с этим стали высказываться опасение, будто бы это решение приведет к оттоку населения из региона.

«Это личный выбор каждого. Если человеку будет выгодно работать в РФ, он все равно будет держать какую-то недвижимость на территории республик. В аренду ее сдаст или еще как-то распорядится. Если ему будет выгодно работать и там, и там, он будет жить в вахтовом режиме», — считает эксперт.

На самом деле, уверен Баширов, у жителей ДНР/ЛНР с точки зрения экономической свободы и форм заработка гораздо более развязаны руки, чем у жителей Украины, потому что Евросоюз, несмотря на безвизовый режим, сейчас будет более пристально следить за украинскими гражданами.

«Жители Украины ограничены в том, чтобы зарабатывать на территории России, а на территории Евросоюза и подавно. Их там точно никто не ждет. Более того, их там вылавливают, подозревают, что они туда едут зарабатывать», — указал политолог.

Москва же выражает заинтересованность в том, чтобы жители Донбасса работали на территории России, заключил собеседник издания.

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