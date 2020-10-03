На Украине не произойдет «экономического чуда», пока у власти будут находится «плуты и мошенники». Об этом депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Дмитрий Белик сказал в интервью изданию Украина.ру

Из-за коррупции и воровства Госрезерв Украины утратил 97% запасов © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Зашкаливающий уровень коррупции был и остается препятствием на пути создания "инвестиционного рая", "экономического чуда" Украины. Инвестировать деньги в страну, где правят плуты и мошенники, могут только подобные им люди. Деньги от таких сделок никогда не пойдут на пользу стране и ее жителям», — заявил Белик.

Он напомнил, что недавно на Украине сообщили о подготовке семи ж/д вокзалов к концессии. Парламентарий подтвердил, что такие решения дают сиюминутные поступления в бюджет, но при этом они требуют внимания со стороны государства относительно дальнейшей судьбы подобных стратегических объектов. А уровень коррупции в стране, по словам Белика, настолько высок, что никаких гарантий защиты интересов государства и жителей Украины при подобных сделках сегодня нет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.