Он не исключил, что украинские власти готовы к неожиданным ходам для привлечения в страну частного капитала. При этом депутат отметил, что между инвестициями в развитие и продажей земли или бюджетообразующих предприятий есть разница.
«Зашкаливающий уровень коррупции был и остается препятствием на пути создания "инвестиционного рая", "экономического чуда" Украины. Инвестировать деньги в страну, где правят плуты и мошенники, могут только подобные им люди. Деньги от таких сделок никогда не пойдут на пользу стране и ее жителям», — заявил Белик.
Он напомнил, что недавно на Украине сообщили о подготовке семи ж/д вокзалов к концессии. Парламентарий подтвердил, что такие решения дают сиюминутные поступления в бюджет, но при этом они требуют внимания со стороны государства относительно дальнейшей судьбы подобных стратегических объектов. А уровень коррупции в стране, по словам Белика, настолько высок, что никаких гарантий защиты интересов государства и жителей Украины при подобных сделках сегодня нет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.