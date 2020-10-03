Направление Украины и «войну» против РФ курирует «глубинное государство» США, действующие вне зависимости от того, кто занимает пост президента страны. Об этом директор Института политических исследований Сергей Марков сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт сказал, как пострадают российско-китайские отношения в случае прихода к власти Байдена © AP, Andy Wong, File Дональда Трампа и Джо Байдена.

Марков отметил, что, по мнению большинства, в случае победы на выборах Байдена произойдет ужесточение политики в отношении России, так как Трамп якобы относится к Москве лучше.

«Я считаю, что принципиальных изменений не произойдет, потому что ни Трамп, ни Байден не будут вмешиваться в украинскую политику, ее будет полностью реализовывать <…> "глубинное государство" — ЦРУ, Министерство финансов, бюрократические структуры. Именно оно ведет войну против России, совершило государственный переворот и установило националистическую хунту на Украине», — заявил политолог.

По данным опроса CNN, Байден выиграл дебаты с результатом 60% против 28%, а по исследованию CNBC/Change Research, демократ набрал 54% против 41% у республиканца.

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