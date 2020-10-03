Во вторник, 29 сентября, в США прошли первые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена.
Марков отметил, что, по мнению большинства, в случае победы на выборах Байдена произойдет ужесточение политики в отношении России, так как Трамп якобы относится к Москве лучше.
«Я считаю, что принципиальных изменений не произойдет, потому что ни Трамп, ни Байден не будут вмешиваться в украинскую политику, ее будет полностью реализовывать <…> "глубинное государство" — ЦРУ, Министерство финансов, бюрократические структуры. Именно оно ведет войну против России, совершило государственный переворот и установило националистическую хунту на Украине», — заявил политолог.
По данным опроса CNN, Байден выиграл дебаты с результатом 60% против 28%, а по исследованию CNBC/Change Research, демократ набрал 54% против 41% у республиканца.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.