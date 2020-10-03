По словам экономиста, инвесторы — люди простые: если перспектива получения прибыли есть, они готовы вкладывать деньги. И обеспечение соответствующих условий на Украине — это работа правительства и руководящего класса, отметил эксперт.
«У меня такое ощущение, что пока там взаимно парализующие активности, поэтому нет продуктивной политики, которую бы приняли власть и общество. Собственно, на это и надеялись, выбирая [президента Владимира] Зеленского. Сейчас его рейтинг снижается, но непонятно, какая альтернатива может быть», — сказал Гринберг.
По его словам, есть разные силы, стоящие на пути решения этой проблемы, и нужно быть в гуще украинских событий, чтобы понимать, как именно они препятствуют выбору политики, которая бы всех удовлетворила.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.