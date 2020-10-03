Экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг рассказал, почему у украинских властей не получается проводить инвестиционно привлекательную политику. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Почему Украина не станет «раем для инвесторов» © Facebook, Всеволод Степанюк

«У меня такое ощущение, что пока там взаимно парализующие активности, поэтому нет продуктивной политики, которую бы приняли власть и общество. Собственно, на это и надеялись, выбирая [президента Владимира] Зеленского. Сейчас его рейтинг снижается, но непонятно, какая альтернатива может быть», — сказал Гринберг.

По его словам, есть разные силы, стоящие на пути решения этой проблемы, и нужно быть в гуще украинских событий, чтобы понимать, как именно они препятствуют выбору политики, которая бы всех удовлетворила.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.