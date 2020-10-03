По его данным, для обеспечения приемлемого для Украины экономического роста, то есть на уровне не менее 5-7% в год, ежегодно необходимо привлекать порядка $10 миллиардов инвестиций.
«Но 10 миллиардов — это достаточно серьезная для Украины сумма, а идти в страну, где нет правил, где все друг друга обманывают, большие деньги не хотят. Даже украинская олигархия где хранит деньги? Она не доверяет Украине и хранит деньги в офшорных юрисдикциях», — сказал Золотарев.
Он отметил, что инвестиции идут туда, где есть понятные и равные для всех правила, а на Украине этого нет. И пока она их не создаст, все будет, как в украинской поговорке, «дурень думкою багатіє» (укр. «дурень думкою богатеет»), подчеркнул политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.