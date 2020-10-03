В ответ на вопрос, серьезным игроком на мировых рынках, он напомнил, что Украина традиционно была поставщиком аграрной продукции и экспорт сельхозпродукции всегда давал существенные поступления в бюджет страны.
«Но сегодня можно констатировать, что, наряду с успешной "декоммунизацией" поселков и улиц Украины, в стране начисто уничтожено и другое советское наследие — ее экономика. В 2018 году пришла новость и о том, что ООН внесла Украину в список голодающих стран… Есть ли в таких условиях у нее перспективы стать "серьезным игроком"? У меня сохраняется скепсис», — сказал Белик.
При этом, по его словам, ирония состоит в том, что когда-то Украина кормила весь СССР своим зерном — ее черноземы «производили» до 40% сельхозпродукции Советского союза.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.