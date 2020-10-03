Когда-то у Украины были серьезный промышленный кластер и развитая добывающая промышленность, но майданная власть их декоммунизировала. Об этом депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Дмитрий Белик сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Но сегодня можно констатировать, что, наряду с успешной "декоммунизацией" поселков и улиц Украины, в стране начисто уничтожено и другое советское наследие — ее экономика. В 2018 году пришла новость и о том, что ООН внесла Украину в список голодающих стран… Есть ли в таких условиях у нее перспективы стать "серьезным игроком"? У меня сохраняется скепсис», — сказал Белик.

При этом, по его словам, ирония состоит в том, что когда-то Украина кормила весь СССР своим зерном — ее черноземы «производили» до 40% сельхозпродукции Советского союза.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.