На сегодняшний день любой преемник президента Белоруссии Александра Лукашенко будет воспринят обществом в штыки. Об этом белорусский журналист Сергей Смирнов сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт объяснил, почему Россия не сможет обеспечить транзит власти в республике © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

При этом журналист подчеркнул, что Лукашенко является опытным политиком, который знает цену власти и любым «гарантиям» людей со стороны. Поэтому, по словам Смирнова, лучшей гарантией безопасности для него стал бы «заряженный автомат Калашникова и 300 надежных спартанцев рядом».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.