По его словам, «мантра» либералов, заключающаяся в уходе из экономики и снижении налогов, не работает нигде. Он подчеркнул, что так или иначе государственные проекты должны быть в приоритете.
«Через инфраструктурные объекты, но с учетом частного капитала можно создать более-менее современную структуру экономики. В противном случае это будет огромная аграрная страна, как говорят многие. Думаю, что это абсолютная иллюзия, это не даст возможность украинской экономике расти и быть более или менее социальной», — сказал Гринберг.
Он добавил, что во многом судьба украинской экономики будет зависеть от решения донбасского конфликта, что могло бы привести к притоку инвестиций из ЕС.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.