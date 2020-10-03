Зубец объяснил, когда с точки зрения экономики должен наступить крах майданной власти
Зубец объяснил, когда с точки зрения экономики должен наступить крах майданной власти
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
По его словам, «мантра» либералов, заключающаяся в уходе из экономики и снижении налогов, не работает нигде. Он подчеркнул, что так или иначе государственные проекты должны быть в приоритете.

«Через инфраструктурные объекты, но с учетом частного капитала можно создать более-менее современную структуру экономики. В противном случае это будет огромная аграрная страна, как говорят многие. Думаю, что это абсолютная иллюзия, это не даст возможность украинской экономике расти и быть более или менее социальной», — сказал Гринберг.

Он добавил, что во многом судьба украинской экономики будет зависеть от решения донбасского конфликта, что могло бы привести к притоку инвестиций из ЕС.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.