Рост экономики Украины будет зависеть от проводимой политики, и главное, чтобы это не были идеи либертарианского толка. Об этом экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Через инфраструктурные объекты, но с учетом частного капитала можно создать более-менее современную структуру экономики. В противном случае это будет огромная аграрная страна, как говорят многие. Думаю, что это абсолютная иллюзия, это не даст возможность украинской экономике расти и быть более или менее социальной», — сказал Гринберг.

Он добавил, что во многом судьба украинской экономики будет зависеть от решения донбасского конфликта, что могло бы привести к притоку инвестиций из ЕС.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.