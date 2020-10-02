Всего с начала пандемии в США выявили 7 507 524 случаев COVID-19, скончались 212 912 человек, выздоровели 4 750 176. Всего в стране сейчас болеют 2 544 436 человек.
«Я рад объявить, что я и Джилл показали негативные результаты в тесте на COVID. Спасибо всем за беспокойство. Я надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, держите дистанцию и мойте руки», — написал он.
Ранее стало известно о заражении коронавирусом американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании. Врач при Белом доме сообщал, что они чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.
Выборы президента США назначены на 3 ноября.