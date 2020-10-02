Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и его жена прошли тест на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат. Об этом политик сообщил 2 октября на своей странице в Twitter

«Я рад объявить, что я и Джилл показали негативные результаты в тесте на COVID. Спасибо всем за беспокойство. Я надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, держите дистанцию и мойте руки», — написал он.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании. Врач при Белом доме сообщал, что они чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.