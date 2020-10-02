В середине сентября сообщалось, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Позднее, 17 сентября Фукс заявлял, что Кернеса привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине, он в сознании.
«Новости о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. Сегодня он получил отрицательный тест на COVID-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет», — написал Фукс.
Всего с начала пандемии на Украине выявили 217 661 случай COVID-19, скончались 4261 человек, выздоровели 96 591. Всего в стране сейчас болеют 116 809 человек.