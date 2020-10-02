Мэр Харькова Геннадий Кернес, который ранее был госпитализирован с коронавирусом в берлинскую клинику Charite, получил отрицательный тест на наличие COVID-19. Об этом сообщил бизнесмен и его друг Павел Фукс 2 октября в своем Telegram - канале

Кернес готовится к выписке из «Шарите» © Facebook, Геннадий Кернес

«Новости о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. Сегодня он получил отрицательный тест на COVID-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет», — написал Фукс.

Всего с начала пандемии на Украине выявили 217 661 случай COVID-19, скончались 4261 человек, выздоровели 96 591. Всего в стране сейчас болеют 116 809 человек.