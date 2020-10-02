В «Оппозиционной платформе» ранее сообщали, что в последние месяцы были совершены нападения на ее приемные в Краматорске, Мариуполе, Харькове, Полтаве, Ужгороде и Киеве.
«2 октября в Покровском районе радикалы с ножами напали на агитаторов "Оппозиционной платформы — За жизнь", порезали палатки, агитационные материалы и угрожали сторонникам партии физической расправой. По этому факту уже направлено обращение в полицию», — говорится в сообщении.
Партия требует от власти навести порядок на улице, обеспечить безопасность людей и прекратить нападки на своих политических оппонентов.
В политсиле отметили, что с начала избирательного процесса вооруженные нападения на офисы, приемные, агитаторов и сторонников ОПЗЖ стали систематическими.
До сих пор ни за одно совершенное правонарушение никто не понес ответственности, власть покрывает задержанных по подозрению в совершении преступлений «псевдопатриотов», а остальные «гуляют на свободе», сказано в заявлении.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украинско-российской границей.
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление противоречит минским соглашениям.