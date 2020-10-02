Представители ультраправых организаций напали с ножами на агитаторов «Оппозиционной платформы-За жизнь», порезали палатки и агитационные материалы. Об этом 2 октября сообщает партийная пресс-служба

Бортник объяснил, почему запад Украины не проголосует за Порошенко, а восток – за «ОПЗЖ» © Руслан Бортник

«2 октября в Покровском районе радикалы с ножами напали на агитаторов "Оппозиционной платформы — За жизнь", порезали палатки, агитационные материалы и угрожали сторонникам партии физической расправой. По этому факту уже направлено обращение в полицию», — говорится в сообщении.

Партия требует от власти навести порядок на улице, обеспечить безопасность людей и прекратить нападки на своих политических оппонентов.

В политсиле отметили, что с начала избирательного процесса вооруженные нападения на офисы, приемные, агитаторов и сторонников ОПЗЖ стали систематическими.

До сих пор ни за одно совершенное правонарушение никто не понес ответственности, власть покрывает задержанных по подозрению в совершении преступлений «псевдопатриотов», а остальные «гуляют на свободе», сказано в заявлении.

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украинско-российской границей.

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление противоречит минским соглашениям.