Торгово-экономические войны между США и Китаем могут перерасти в настоящую войну, если ситуация выйдет из-под контроля. Такой сценарий существует, но он пока ещё недостаточно вероятен. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаист Вавилов: Если Байден станет президентом США, в Китае произойдёт «оранжевая революция» © скриншот видео Телеканал Сталинград Дональд Трамп заявлял, что Китай якобы загрязняет океаны и ловит чрезмерно много рыбы в водах других стран, уничтожает коралловые рифы и ответственен за «токсичные ртутные» выбросы в объемах, превышающих выбросы любой другой страны.

Эксперт отметил, сейчас более вероятен сценарий начала холодной войны между Соединёнными Штатами и Китаем, и большей частью она будет по периметру Китая: это будет касаться раздела сфер влияния в пограничных с Китаем территориях: в индийском вопросе, афганском и российском в том числе.

«Что способствует такому нагнетанию обстановки, ухудшению американо-китайских отношений вплоть до столкновений в той или иной форме? Предвыборная кампания Трампа, она вся строится на антикитайской риторике, и победа Трампа в той или иной форме над китайцами — это вклад в его предвыборную гонку», — констатировал Вавилов.

Если шансы Трампа на победу снизятся до критических отметок, тогда ему потребуются активные внешнеполитические шаги, защита суверенитета тех или иных американских союзников в Азии, тогда действительно возможно перерастание политического и экономического противостояния в военное, добавил специалист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.