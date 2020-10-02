В частности, под санкции попали глава МВД Белоруссии Юрий Караев, заместитель главы МВД Белоруссии и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
Также в санкционный список включены заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Вадим Ипатов и секретарь ЦИК Елена Дмухайло.
Ранее 2 октября дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц утвердил Совет ЕС. В них также не включили главу республики Александра Лукашенко.
29 сентября санкции в отношении белорусских официальных лиц ввели Великобритания и Канада. При этом Лукашенко и его сын Виктор значатся в черном списке.