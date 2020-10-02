Соединенные Штаты вводят санкции против восьми высокопоставленных представителей властей Белоруссии, сообщает Интерфакс 2 октября со ссылкой на пресс-релиз Минфина США

В частности, под санкции попали глава МВД Белоруссии Юрий Караев, заместитель главы МВД Белоруссии и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Также в санкционный список включены заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Вадим Ипатов и секретарь ЦИК Елена Дмухайло.

Заглушить протест. К чему приведет война Лукашенко с оппозиционными СМИ Белоруссии © Facebook, Белорусский портал TUT.BY Александра Лукашенко.

29 сентября санкции в отношении белорусских официальных лиц ввели Великобритания и Канада. При этом Лукашенко и его сын Виктор значатся в черном списке.