Украина не потеряет Донбасс, если он станет федеративным государством. О необходимости такого решения говорится уже много лет. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар 2 октября в эфире украинского телеканала «Наш»

Немецкий эксперт Рар сказал, как Россия и Запад разрешат белорусский кризис © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Борис Грызлов заявлял, что Киев отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по Донбассу, снимая с себя всю ответственность. Дипломат также призвал международных посредников потребовать от Украины ответственности в переговорах.

В этом случае, пояснил эксперт, юго-восточные регионы Украины будут экономически взаимодействовать с Россией, а западные области будут более тесно сотрудничать с Евросоюзом.

«Я думаю, это был бы золотой ключ к успеху. Но в нынешней ситуации центральная власть в Киеве на это никогда не пойдет. Она боится, что через федерализацию страны Россия получит больше влияния на Украине, чем Киев хотел бы допустить», — констатировал Рар.

Политолог добавил, что международные посредники сегодня заинтересованы в замораживании конфликта, поэтому мир в Донбассе может установить только личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.