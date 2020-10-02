«Азербайджан трижды нанес удары по Степанакерту. Разрушены жилые дома, много раненых», — сообщил он.
По его словам, точных данных о погибших пока нет.
Вечером 2 октября стало известно, что в Степанакерте снова раздаются взрывы, местные жители спешно спускались в подвалы и бомбоубежища.
Ранее сообщалось, что в этот день десять спасателей Карабаха были ранены в результате обстрела Степанакерта артиллерией Азербайджана.
Офис спасательной службы был частично разрушен, изломаны стены, разбиты окна, машины на стоянке повреждены.
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.