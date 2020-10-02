По столице Нагорного Карабаха Степанакерту были нанесены удары тяжелыми ракетами, рассказал омбудсмен республики Артак Бегларян 2 октября на своей странице в Twitter

«Азербайджан трижды нанес удары по Степанакерту. Разрушены жилые дома, много раненых», — сообщил он.

По его словам, точных данных о погибших пока нет.

Вечером 2 октября стало известно, что в Степанакерте снова раздаются взрывы, местные жители спешно спускались в подвалы и бомбоубежища.

Ранее сообщалось, что в этот день десять спасателей Карабаха были ранены в результате обстрела Степанакерта артиллерией Азербайджана.

Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.