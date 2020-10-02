Взрывы артиллерийских снарядов вновь слышны в центре Степанакерта, сообщает РИА Новости вечером 2 октября

«Местные жители спешно спускаются в подвалы и бомбоубежища. Цель обстрела и повреждения пока не ясны», — отмечает агентство.

Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.