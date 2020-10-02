«Местные жители спешно спускаются в подвалы и бомбоубежища. Цель обстрела и повреждения пока не ясны», — отмечает агентство.
Ранее в этот день стало известно, что десять спасателей Карабаха были ранены в результате обстрела Степанакерта артиллерией Азербайджана, офис спасательной службы частично разрушен, изломаны стены, разбиты окна, машины на стоянке повреждены.
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.