Контакты дипломатов стран ЕС с госструктурами Белоруссии будут переведены на площадку министерства иностранных дел республики, сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз 2 октября

«В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях мы переводим контакты всех аккредитованных в Беларуси дипломатов стран ЕС с государственными структурами исключительно на площадку МИД», — цитирует дипломата Интерфакс.

Трогательный союз Украины, Турции и США. В Киеве рассказали об операции в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Этим шагом белорусская сторона не закрывает двери для диалога и цивилизованного взаимодействия, основанного на общепризнанных и общепринятых нормах международного права, подчеркнул Глаз.