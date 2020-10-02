«В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях мы переводим контакты всех аккредитованных в Беларуси дипломатов стран ЕС с государственными структурами исключительно на площадку МИД», — цитирует дипломата Интерфакс.
Это вынужденные и логичные меры, продиктованные необходимостью естественной защиты наших национальных интересов как суверенного государства, добавил он.
Этим шагом белорусская сторона не закрывает двери для диалога и цивилизованного взаимодействия, основанного на общепризнанных и общепринятых нормах международного права, подчеркнул Глаз.