Пока трудно сказать, какие плюсы принес Белоруссии политический кризис. Сложно искать плюсы в процессе, который еще не завершен. Об этом рассказал белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Смирнов: Беларуси в президентах больше не нужен харизмат-популист © Facebook, Сергей Смирновъ

«Сейчас активно формируются горизонтальные связи, которые переворачивают отношение людей к государству, своем месте и роли в нем и ответственности друг перед другом», — указал Смирнов.

И хотя из-за недостатка должной политической культуры общения подобная быстрая трансформация вызывает конфликты и споры, даже среди родственников и лучших друзей, это неизбежное зло белорусский народ в будущем все же преодолеет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.