Когда Си Цзиньпин пришел к власти в Китае в 2012 году, он взял курс на разворот от Вашингтона и разрыв экономических связей. Он это манифестировал позитивной стратегией, созданием экономического пояса «Шёлковый путь», в который не вошли США. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаист Вавилов: Если Байден станет президентом США, в Китае произойдёт «оранжевая революция» © скриншот видео Телеканал Сталинград Антониу Гутерреш призвал сделать всё возможное для того, чтобы избежать новой холодной войны между США и Китаем.

То есть изначально уже в 2012-2013 году в Китае оформилась антиамериканская позиция, которая не учитывает американские интересы в Евразии и в мире, пояснил эксперт.

Во-вторых, отметил он, с приходом к власти в США Дональда Трампа очевидно, что этот процесс стал уже двусторонним — со стороны США никто не хотел активно продвигать китайско-американские отношения, и Трамп начал реализовывать свою антикитайскую стратегию.

«На самом деле она заключается в позитивном для жителей США моменте, что приходят рабочие места, возрождается промышленность и, по сути дела, Штаты возвращаются к своему былому статусу», — обратил внимание Вавилов.

По его мнению, торгово-экономическая война между США и Китаем может перерасти в настоящую войну, если ситуация выйдет из-под контроля: такой сценарий существует, но он пока ещё недостаточно вероятен.

Более вероятен сценарий начала холодной войны между Соединёнными Штатами и Китаем, и большей частью она будет по периметру Китая, то есть это будет касаться раздела сфер влияния в пограничных с Китаем территориях: в индийском вопросе, афганском и российском в том числе, добавил специалист.

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